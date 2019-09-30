После пожара в «Арарате» в Набережных Челнах проверят все заброшенные здания

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-30T11:19:35+03:00

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27 сентября в Набережных Челнах загорелся недействующий ресторан «Арарат». Тогда в пожаре погиб 13-летний подросток. А в понедельник, 30 сентября, мэр города Наиль Магдеев дал исполкому и руководителям районов поручение проверить все заброшенные здания татарстанского автограда.

Сделать это Магдеев потребовал вне зависимости от ведомственной принадлежности сооружений.

Напомним, по версии следствия, трое подростков в возрасте от 13-ти до 14-ти лет залезли в здание ресторана через окно. Один из школьников нашел там старые матрасы и поджег их. Это и стало причиной возникшего пожара. Из-за дыма школьники решили покинуть здание, но успели выбраться наружу только двое из них.

Расследование данного дела взято на особый контроль прокуратурой Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU