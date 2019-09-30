В Казани на улице Безоблачной во время пожара пострадал мужчина
Возгорание в трехкомнатной квартире 53-летнего мужчины в пятиэтажке на улице Безоблачной начался в воскресенье, 29 сентября, в 21.49. К приезду пожарных внутри горели вещи и мебель. Все жильцы дома успели самостоятельно эвакуироваться. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Соседи сумели сами спасти 53-летнего мужчину. Его передали бригаде "скорой помощи".
- С тяжелым отравлением продуктами горения пострадавший госпитализирован в БСМП, - сообщили в МЧС Татарстана.
Для того, чтобы потушить огонь, пожарные установили трехколенную лестницу в окно горящей квартиры на втором этаже.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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