30 сентября казанский «Ак Барс» проведет первый матч в новой "нефтяной" форме
В понедельник, 30 сентября, в 19.00 состоится хоккейный матч между "Ак Барсом" и "Нефтехимиком". Игроки казанской команды впервые выйдут на лед в новой альтернативной "нефтяной" форме.
- Понедельник будет что надо – 30 сентября проведем «Нефтяной матч» против «Нефтехимика»! Команда впервые сыграет в черной форме, а болельщиков ждут тематические интерактивы и конкурсы, - сообщает пресс-служба команды.
Напомним, новую черную форму спортсмены презентовали в прошлую пятницу, 27 сентября. Ее дизайнеров вдохновила нефть. Команда считает, что традиция матчей «в черном» понравится болельщикам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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