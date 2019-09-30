30 сентября казанский «Ак Барс» проведет первый матч в новой "нефтяной" форме

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-30T13:24:25+03:00

В столице Татарстана они сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком"

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В понедельник, 30 сентября, в 19.00 состоится хоккейный матч между "Ак Барсом" и "Нефтехимиком". Игроки казанской команды впервые выйдут на лед в новой альтернативной "нефтяной" форме.

- Понедельник будет что надо – 30 сентября проведем «Нефтяной матч» против «Нефтехимика»! Команда впервые сыграет в черной форме, а болельщиков ждут тематические интерактивы и конкурсы, - сообщает пресс-служба команды.

Напомним, новую черную форму спортсмены презентовали в прошлую пятницу, 27 сентября. Ее дизайнеров вдохновила нефть. Команда считает, что традиция матчей «в черном» понравится болельщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU