В Татарстане во время пожара на даче погиб мужчина
Возгорание в садовом обществе "Строитель" на улице Урожайной в Нижнекамском районе Татарстана произошел в воскресенье, 29 сентября, в 17.10. К приезду пожарных вовсю полыхал одноэтажный блочный дом размером в плане 7,5х6 метров.
- Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Во время разбора сгоревших конструкций обнаружено тело 55-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»