В Татарстане во время пожара на даче погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-30T12:04:10+03:00

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его тело нашли при разборе сгоревших конструкций

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Возгорание в садовом обществе "Строитель" на улице Урожайной в Нижнекамском районе Татарстана произошел в воскресенье, 29 сентября, в 17.10. К приезду пожарных вовсю полыхал одноэтажный блочный дом размером в плане 7,5х6 метров.

- Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Во время разбора сгоревших конструкций обнаружено тело 55-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU