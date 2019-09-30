В озере казанского парка Победы нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-30T10:51:40+03:00

Об утонувшем в экстренные службы сообщил один из прохожих

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В воскресенье, 29 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в озере казанского парка Победы утонул мужчина. Прибывшие на место спасатели обнаружили его тело на поверхности воды в двух метрах от берега.

На лодке утонувшего доставили на сушу, а после передали сотрудникам полиции. Сейчас правоохранителям предстоит установить личность погибшего и обстоятельства его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU