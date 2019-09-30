В Чебоксарах бизнес-вумен оштрафовали за торговлю носками с изображением конопли
В суде она заявила, что не знала о запрещенном характере рисунка
Суд учел наличие у предпринимателя малолетнего ребенка и ее раскаяниеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ленинский районный суд Чебоксар оштрафовал предпринимательцу, которая продавала носки с изображением конопли. Бизнес-вумен признали виновной в пропаганде растений, содержащих наркотические средства. Теперь женщина обязана выплатить 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба суда.
При вынесении такого решения было учтено наличие у предпринимательницы малолетнего ребенка и ее раскаяние. В ходе разбирательств женщина заявила, что не знала о запрещенном характере рисунка и что данная работа – ее единственный источник дохода.
ИСТОЧНИК KP.RU