В Казани во время пожара пострадали две девочки и две женщины

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-30T10:31:46+03:00

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Пожар в многоэтажном доме №10 на улице Кул Гали в Приволжском районе столицы Татарстана произошел в понедельник, 30 сентября, в 1.14. Возгорание заметили слишком поздно, и из своих квартир не успели эвакуироваться две женщины вместе с малолетними дочерьми. Все остальные жильцы дома вышли на улицу самостоятельно.

К приезду пожарных из окон четвертого этажа валил густой черный дым, стоявшие на улице жильцы дома рассказали, что горит коридор.

Очаг пожара находился в его конце. Из трёх квартир на четвёртом этаже были спасены четыре человека, которых вывели через задымленную зону с применением маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

С места происшествия с диагнозом "легкое отравление продуктами горения" в ДРКБ госпитализировали шестилетнюю и четырехлетнюю девочек. Де женщины - 28-летняя и 38-летняя, отправлены в БСМП с диагнозом "легкое отравление продуктами горения".

- Горели вещи и старая мебель в коридоре, площадь горения составила три квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU