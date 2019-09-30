2019-09-30T09:21:58+03:00
Общество

Билайн подводит первые итоги расширения сети в Татарстане и предлагает протестировать обновленный 4G интернет бесплатно

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Билайн проанализировал активность пользователей мобильного интернета в Татарстане по итогам расширения сети 4G

За последние два года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру на территории Татарстана. Масштабная стройка вышек 4G с начала 2018 года позволила увеличить их число на 87% и значительно расширить территорию покрытия высокоскоростным мобильным интернетом.

Оператор продолжил работы по увеличению зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территориях, где 4G Билайн уже успешно зарекомендовал себя.

Новые базовые станции увеличили емкость сети «четвертого поколения» для комфортного использования мобильного интернета жителями Казани в дороге или во время работы, учебы и интересного досуга. Дополнительное оборудование появились на более 50 городских магистралях, среди которых улицы Бутлерова, Декабристов, Чистопольская, Фучика, Аделя Кутуя, Ямашева, проспект Победы и Ямашева, Оренбургский тракт и Горьковское шоссе. Особенное внимание было уделено новым жилым массивам, торговым центрам и местам отдыха горожан, где высокий спрос на услугу 4G интернета.

2019 год стал годом большой стройки для Нижнекамска и Набережных Челнов. Также сеть Билайн была усилена и в 38 районах Татарстана. Новые базовые станции были запущены в городах и населенных пунктах Альметьевского, Чистопольского, Бавлинского, Заинского, Тукаевского, Азнакаевского, Буинского, Нурлатского, Мамадышского, Тюлячинского, Зеленодольского и других районов республики.

Благодаря новому качеству связи выросло потребление: объем интернет-трафика, передаваемого по сетям 4G Билайн, увеличился почти в 2 раза (по сравнению с первым полугодием 2018 года). Пользователи в республике стали чаще стали заходить в интернет со смартфона и загружать «тяжелый» контент.

По данным внутренней аналитики оператора, сейчас жители Республики Татарстан в среднем ежемесячно скачивают по 9,5 ГБ. Используемый трафик эквивалентен 85 просмотренным HD-роликам или более 6 тысячам выгруженных фотографий из социальных сетей.*

Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Билайн в Республике Татарстан:

«Казань – город с активно развивающейся цифровой экосистемой и большим количеством активных пользователей мобильных услуг. Мы совершенствуем нашу сеть, делаем ее прогрессивной и качественной, готовой к росту нагрузки и внедрению новых технологий. Для того, чтобы казанцы и жители Республики Татарстан смогли протестировать возможности обновленной сети Билайн, мы предлагаем три месяца безлимитного мобильного интернета бесплатно. Для этого достаточно стать абонентом Билайн, а действующим клиентам просто набрать номер «333».

Присоединиться к акции «Бесплатный безлимит всем» могут новые и действующие клиенты предоплатных тарифов до 1 октября. Подробности на сайте.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

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