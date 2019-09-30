2019-09-30T09:06:35+03:00
Туризм

За 8 месяцев 2019 года Казань посетили 2,8 миллиона туристов

Из них более 142 тысяч иностранцев
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Как подсчитали в мэрии Казани, за 8 месяцев 2019 года город посетили 2,8 миллиона туристов. При этом из них более 142 тысяч – это иностранцы, представляющие 169 стран.

Пик нагрузки в этом турсезоне казанские гостиницы испытали на себе в мае и в августе – бронирование номеров 72,5% и 75,5% соответственно. Только в дни проведения мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills-2019 средняя загрузка средств размещения составила 93,5%.

При это чаще всего гости столицы Татарстана посещали Казанский Кремль - 2 миллиона 373 тысячи человек. Это на 10% больше чем за прошлогодний период. В свою очередь Кремлевскую набережную посетило 1 миллион 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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