За 8 месяцев 2019 года Казань посетили 2,8 миллиона туристов

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-30T09:06:35+03:00

Из них более 142 тысяч иностранцев

Изменить размер текста: A A

Как подсчитали в мэрии Казани, за 8 месяцев 2019 года город посетили 2,8 миллиона туристов. При этом из них более 142 тысяч – это иностранцы, представляющие 169 стран.

Пик нагрузки в этом турсезоне казанские гостиницы испытали на себе в мае и в августе – бронирование номеров 72,5% и 75,5% соответственно. Только в дни проведения мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills-2019 средняя загрузка средств размещения составила 93,5%.

При это чаще всего гости столицы Татарстана посещали Казанский Кремль - 2 миллиона 373 тысячи человек. Это на 10% больше чем за прошлогодний период. В свою очередь Кремлевскую набережную посетило 1 миллион 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU