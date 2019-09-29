30 сентября в Татарстане ожидается сильный ветер

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-29T18:44:06+03:00

Его порывы будут достигать 18 метров в секунду

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Утром в понедельник, 30 сентября, в Татарстане ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 18 метров в секунду. О непогоде жителей республики предупреждает МЧС региона.

Ведомство напоминает, что в такую погоду людям следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Кроме того, рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, непрочных навесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU