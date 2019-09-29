2019-09-29T17:47:31+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле на перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл

Водитель последнего был госпитализирован с серьезными травмами [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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В минувшую субботу, 28 сентября, в Йошкар-Оле на перекрестке улицы Первомайская и Ленинского проспекта произошла авария с участием автомобиля “Лада Ларгус” и мотоцикла. В результате столкновения водитель последнего получил серьезные травмы и был госпитализирован, сообщает УГИБДД Марий Эл.

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл

Подробности аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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