В Йошкар-Оле на перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл
Водитель последнего был госпитализирован с серьезными травмами [фото]
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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В минувшую субботу, 28 сентября, в Йошкар-Оле на перекрестке улицы Первомайская и Ленинского проспекта произошла авария с участием автомобиля “Лада Ларгус” и мотоцикла. В результате столкновения водитель последнего получил серьезные травмы и был госпитализирован, сообщает УГИБДД Марий Эл.
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
Подробности аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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