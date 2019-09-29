2019-09-29T19:14:15+03:00
Общество

“Могут пострадать дети!”: жители Альметьевска жалуются на стену, которая в любой момент может упасть

Ее они заметили на улице Шевченко
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Народный контрольФото: Народный контроль
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Житель Альметьевска Денис Н. беспокоиться о состоянии угла здания на улице Шевченко. По его мнению, стена обрушивается, а администрация города не делает ничего, чтобы это исправить.

- Во дворе стоит котельная, угол здания обрушивается! При падении может привести к травмам. Много детей играет во дворе и могут пострадать дети. Данная заявка закрыта, но не решена до сих пор! - пишет Денис на портале “Народный контроль”.

К своей жалобе он прикладывает фотографии здания.

Фото: Народный контроль

Фото: Народный контроль

Сейчас заявка имеет статус “в работе”. Ее решением занимается исполком Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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