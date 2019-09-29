“Могут пострадать дети!”: жители Альметьевска жалуются на стену, которая в любой момент может упасть
Житель Альметьевска Денис Н. беспокоиться о состоянии угла здания на улице Шевченко. По его мнению, стена обрушивается, а администрация города не делает ничего, чтобы это исправить.
- Во дворе стоит котельная, угол здания обрушивается! При падении может привести к травмам. Много детей играет во дворе и могут пострадать дети. Данная заявка закрыта, но не решена до сих пор! - пишет Денис на портале “Народный контроль”.
К своей жалобе он прикладывает фотографии здания.
Фото: Народный контроль
Сейчас заявка имеет статус “в работе”. Ее решением занимается исполком Альметьевска.
ИСТОЧНИК KP.RU