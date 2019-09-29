В пригороде Йошкар-Олы рабочая неделя начнется с отключения холодной воды
Коснется это одной из улиц деревни Савино
С 9.00 до 17.00 там будут проводиться профилактические работыФото: Дмитрий СМИРНОВ
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В понедельник, 30 сентября, жители одной из улиц деревни Савино в Йошкар-Оле на день останутся без холодной воды. Об этом людей заранее предупреждает мэрия города.
С 9.00 до 17.00 там будут проводиться профилактические работы. В связи с этим, воды не будет в домах №1, 2, 3 и 5 на улице Микрорайон.
Отметим, что пригород Йошкар-Олы уже оставался без водоснабжения на прошлой неделе - 25 числа. Тогда причиной отключения воды в селе Семеновка были технические работы на водопроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU