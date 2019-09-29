В Казань прибыл вице-премьер России Максим Акимов
В воскресенье, 29 сентября, в Казань прибыл заместитель председателя правительства России Максим Акимов. В аэропорту его встретили президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба главы региона.
Известно, что в рамках своего визита Акимов подведет итоге Всероссийского ИТ-конкурса “Цифровой прорыв”. Финальный этап мероприятия, которое направлено на выявление и раскрытие потенциала специалистов а сфере цифровых технологий, стартовал 27 сентября. В нем принимают участие порядка 4 тысяч человек из 77 регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU