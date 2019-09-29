В Чебоксары прибыли 10 новых больших автобусов

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-29T15:53:22+03:00

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Накануне в Чебоксары прибыли 10 больших автобусов “Волгобасов”. Сейчас они проходят регистрацию в ГИБДД Чувашии, а уже с 1 октября начнут обслуживать маршрут №44. Об этом на своей соцстранице рассказал сити-менеджер города Алексей Ладыков.

Известно, что транспорт поступил в столицу республики в рамках реализации транспортной реформы. Жители региона порадовались новым автобусам, но вместе с тем отметили, что неплохо было бы обеспечить новым транспортам и другие города, а также следить за водителями, которые нарушают правила перевозки пассажиров.

- Все очень замечательно! Я со своими двумя детьми да на коляске оценила удобство таких автобусов! Но у меня единственное замечание.. пожалуйста, научите водителей останавливаться у остановки.

- А на маршруты Чебоксары- Новочебоксарск - Чебоксары планируются ли автобусы большей вместимости? Люди с Новочебоксарска едут на работу, на учёбу в Чебоксары. Невозможно по утрам уехать.

ИСТОЧНИК KP.RU