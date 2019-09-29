В Чувашии мошенник подключился к банковской карте женщины и ездил за ее счет на такси

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-29T14:58:21+03:00

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В полицию Новочебоксарска обратилась женщина, которая сообщила, что с ее карты систематически стали пропадать деньги. Первое сообщение о списании 177 рублей она получила 13 сентября, спустя пару дней списались еще 105.

Как выяснилось, ранее потерпевшая, находясь в гостях, оставила свой телефон вместе с банковской картой без присмотра. Один из присутствующих в квартире мужчин воспользовался моментом и подключил чужую карту к приложению такси. Так, ему несколько раз удалось воспользоваться сервисом за счет женщины.

- Полицейские установили злоумышленника, им оказался 27-летний житель Чебоксар, нигде не работающий. Молодой человек сознался в содеянном и обещал возместить причиненный ущерб, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU