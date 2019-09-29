В Чувашии трактор опрокинулся в кювет
Его водитель был госпитализирован с травмой позвоночника
Фото: МВД Чувашии
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Вечером в субботу, 28 сентября, на окраине села Батырево в Чувашии трактор опрокинулся в кювет. Его 35-летний водитель не справился с управлением на грунтовой дороге.
В результате аварии, тракторист получил травму позвоночника и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает МВД республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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