В центре Чебоксарах 12 автомобилей оказались забрызганы бетоном

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-29T13:46:24+03:00

Все они стояли на запрещающем сигнале светофора, и не могли избежать такой участи [фото]

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В субботу, 28 сентября, в 15.20 на улице Калинина у торгового центра образовалась пробка. Позже выяснилось, что ее причиной стал “дождь” из керамзитобетона, который “прошел” по 12 автомобилям. Все они стояли на запрещающем сигнале светофора.

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

- По предварительным данным, утечка керамзитобетона могла произойти из-за неисправности выпускного лотка бадьи для подачи бетона, переносимого башенным краном, - сообщают в пресс-служба МВД Чувашии.

Фото: МВД Чувашии

Поток транспорта был оперативно восстановлен сотрудниками ГИБДД республики.

Фото: МВД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU