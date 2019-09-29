В центре Чебоксарах 12 автомобилей оказались забрызганы бетоном
В субботу, 28 сентября, в 15.20 на улице Калинина у торгового центра образовалась пробка. Позже выяснилось, что ее причиной стал “дождь” из керамзитобетона, который “прошел” по 12 автомобилям. Все они стояли на запрещающем сигнале светофора.
Фото: МВД Чувашии
Фото: МВД Чувашии
- По предварительным данным, утечка керамзитобетона могла произойти из-за неисправности выпускного лотка бадьи для подачи бетона, переносимого башенным краном, - сообщают в пресс-служба МВД Чувашии.
Фото: МВД Чувашии
Поток транспорта был оперативно восстановлен сотрудниками ГИБДД республики.
Фото: МВД Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU