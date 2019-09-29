СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-29T13:10:34+03:00

Всего же по России будут профинансированы 77 социальных проектов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Они будут реализованы с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года

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Стало известно, что пять социальных проектов Чувашии получат федеральную поддержку. Соответсвующий грантовый конкурс ранее проводил российский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Так, поддержку получат:

Проект “Чиперкке” чебоксарской начальной общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3;

Проект “Будем вместе” комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар;

Проект «Создание студий цифровых технологий как инструмента реализации социально-образовательного лифта для несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах» детского технопарка “Кванториум”;

Проект «Альтернативная коммуникация – безграничные возможности» чебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1;

Проект “Нет барьера для общения!” чебоксарского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Всего же на конкурс поступило 309 заявок из 68 регионов России. Профинансированы будут 77 проектов. Все они должны быть реализованы реализованы с 1 апреля 2020 по 30 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU