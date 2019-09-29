Пять социальных проектов Чувашии получат федеральную поддержку
Стало известно, что пять социальных проектов Чувашии получат федеральную поддержку. Соответсвующий грантовый конкурс ранее проводил российский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Так, поддержку получат:
Проект “Чиперкке” чебоксарской начальной общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3;
Проект “Будем вместе” комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар;
Проект «Создание студий цифровых технологий как инструмента реализации социально-образовательного лифта для несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах» детского технопарка “Кванториум”;
Проект «Альтернативная коммуникация – безграничные возможности» чебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1;
Проект “Нет барьера для общения!” чебоксарского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Всего же на конкурс поступило 309 заявок из 68 регионов России. Профинансированы будут 77 проектов. Все они должны быть реализованы реализованы с 1 апреля 2020 по 30 сентября 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU