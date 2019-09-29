Пенсионера из Татарстана подозревают в нападении с топором на женщину

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-29T12:29:40+03:00

Мужчина был задержан сотрудниками полиции, а после сознался в нападении Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести

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В Татарстане 69-летнего жителя Тетюшского района подозревают в нападении с топором на свою 40-летнюю знакомою. По версии следствия, мужчина поругался с подругой после совместного распития алкоголя. В ходе конфликта он схватил топор и начал бить им женщину по голове и телу.

Пострадавшая была доставлена в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Ее приятель же был задержан сотрудниками полиции. Мужчина сознался в нападении.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство», - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU