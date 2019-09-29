2019-09-29T11:31:49+03:00
Происшествия

В Казани на пожаре погиб шестилетний ребенок

По предварительным данным, он отравился продуктами горения [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Вечером в субботу, 28 сентября, в доме №49 на улице Чуйкова в Казани загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже. К моменту приезда пожарных, из подъезда самостоятельно эвакуировались 17 человек.

В ходе тушения, из квартиры были спасены два человека. Было, правда, уже поздно. 6-летний мальчик скончался, отравившись продуктами горения. Мужчина же с таким же диагнозом был госпитализирован.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- Пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Причина пожара - устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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