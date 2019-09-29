В Казани на пожаре погиб шестилетний ребенок
Вечером в субботу, 28 сентября, в доме №49 на улице Чуйкова в Казани загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже. К моменту приезда пожарных, из подъезда самостоятельно эвакуировались 17 человек.
В ходе тушения, из квартиры были спасены два человека. Было, правда, уже поздно. 6-летний мальчик скончался, отравившись продуктами горения. Мужчина же с таким же диагнозом был госпитализирован.
Фото: МЧС Татарстана
- Пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Причина пожара - устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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