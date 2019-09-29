Казань приняла эстафету фестиваля «Добрая волна»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-29T11:07:42+03:00

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Накануне в казанском КЦ «Московский» прошел региональный этап всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Свои творческие номера представили порядка 150 юных жителей Поволжья. В воскресенье, 29 сентября, победители выступят на гала-концерте в КРК «Пирамида».

После победители региональных туров пройдут в финальный этап фестиваля. Гала-концерт и церемония награждения пройдут в Казани 28 ноября. Планируется, что, как и прежде, ребята выступят на одной сцене со звездами российской эстрады. В прошлом году на «Добрую волну» приехали популярные исполнители Филипп Киркоров, Валерия, Сергей Лазарев, Юлиана Караулова и Дина Гарипова.

ИСТОЧНИК KP.RU