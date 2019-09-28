В центре Казани прошли массовые хоровод и чаепитие

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-28T18:15:41+03:00

Они прошли в рамках фестиваля моды, дизайна и уличного перформанса «Окно»

Изменить размер текста: A A

В финальный день фестиваля моды, дизайна и уличного перформанса «Окно», 28 сентября, на площади возле театра имени Г.Камала прошло шоу-показ «Ай да костюм».

Его кульминацией стал «большой хоровод вокруг земного шара», в котором кружились гости и жители Казани, одетые в костюмы разных национальностей. А после все гости праздника присоединились к татарскому чаепитию за длинным столом, установленным там же на площади.

Ранее в рамках фестиваля открылась выставка авторских кукол, проходили кинопоказы и творческий конкурс дизайнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU