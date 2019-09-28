2019-09-28T18:15:41+03:00
Общество

В центре Казани прошли массовые хоровод и чаепитие

Они прошли в рамках фестиваля моды, дизайна и уличного перформанса «Окно»
Наиля ГАЛИМОВА
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Чаепитие.Чаепитие.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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В финальный день фестиваля моды, дизайна и уличного перформанса «Окно», 28 сентября, на площади возле театра имени Г.Камала прошло шоу-показ «Ай да костюм».

Его кульминацией стал «большой хоровод вокруг земного шара», в котором кружились гости и жители Казани, одетые в костюмы разных национальностей. А после все гости праздника присоединились к татарскому чаепитию за длинным столом, установленным там же на площади.

Хоровод. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Хоровод.Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Ранее в рамках фестиваля открылась выставка авторских кукол, проходили кинопоказы и творческий конкурс дизайнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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