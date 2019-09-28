Молодёжка «Рубина» обыграла сверстников из «Уфы»
В матче 11 тура молодежного первенства по футболу «Рубин» одержал победу над «Уфой» – 3:1.
В конце первого тайма счёт открыл Никита Сапрунов – форвард реализовал пенальти. После перерыва преимущество своего клуба укрепил Александр Циберкин.
Затем команды обменялись результативными ударами. На гол Дениса Тимофеева «Рубин» ответил мячом Александра Смелова.
В активе команды Владимира Ежурова стало 14 очков. В четырёх последних матчах у дубля «Рубина» три победы при одной ничьей.
Завтра на Центральном стадионе в Казани встретятся основные составы команд. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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