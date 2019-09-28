Четыре волейболиста казанского «Зенита» в составе сборной России на Кубок мира

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-28T17:34:21+03:00

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Стал известен состав сборной России на участие в Кубке мира-2019, который пройдет в Японии с 1 по 15 октября. Матчи турнира будут проходить в трех городах: Фукуоке, Нагано и Хиросиме.

В заявке российской команды 15 волейболистов, среди которых четыре игрока казанского «Зенита». Это либеро Валентин Голубев, диагональный Денис Земчёнок и два доигровщика – Фёдор Воронков и Андрей Сумрачевский.

Тренирует сборную финский специалист Туомас Саммелвуо. На последнем Кубке мира в 2015 году сборная России заняла четвертое место.

ИСТОЧНИК KP.RU