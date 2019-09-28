«Ростелеком» предложил финалистам конкурса «Цифровой прорыв» разработать проекты для умных городов

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-28T17:49:17+03:00

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27 сентября начался финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов представил командам специальное задание от компании — проработать новый цифровой сервис для умных городов.

Фото: Предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» является одним из лидеров во внедрении умных цифровых решений для городского хозяйства в стране, которые повышают эффективность управления и качество жизни. Различные проекты умных городов компания реализует в более чем 50 субъектах РФ. Поэтому оператор предложил участникам «Цифрового прорыва» создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора — задачи, актуальность которой только возрастает. Представители «Ростелекома» помогут организовать эффективную работу участников в рамках выполнения заданий.