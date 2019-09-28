«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Казани

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-28T17:19:11+03:00

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28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации в Казани «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.

Фото: Предоставлено пресс-службой

Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России. В Татарстане насчитывается 122 отделения банков, где можно сдать биометрию, всего в Приволжском федеральном округе — 2079 отделений 54 банков, регистрирующих биометрию.