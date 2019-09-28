2019-09-28T17:19:11+03:00
Общество

«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Казани

Поделиться:
Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации в Казани «Ростелеком» провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.

Фото: Предоставлено пресс-службой

Фото: Предоставлено пресс-службой

Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России. В Татарстане насчитывается 122 отделения банков, где можно сдать биометрию, всего в Приволжском федеральном округе — 2079 отделений 54 банков, регистрирующих биометрию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодёжка «Рубина» обыграла сверстников из «Уфы»
В центре Казани прошли массовые хоровод и чаепитие
«Ростелеком» предложил финалистам конкурса «Цифровой прорыв» разработать проекты для умных городов
Четыре волейболиста казанского «Зенита» в составе сборной России на Кубок мира
1 октября в Татарстане открывается сезон охоты на косуль и лосей
29 сентября «Ак Барс» проведет спортивный праздник для дошколят
В Татарстане в аварии с «Камазом» погибли два человека
Программа капремонта жилых домов в Татарстане выполнена на 94%
В Казани из-за аварии иномарка заехала на стройку
Тренер «Ак Барса» перед матчем с «Куньлунь Ред Стар»: Мы планируем ввести двух свежих игроков
"Все работы идут строго по графику": Масштабное отключение воды в Казани началось без срывов
Тепло подали в 64% домов Ульяновска
Защитника "Рубина" вызвали в молодежную сборную России
В Казани завершается "Неделя безопасности"
Избил пенсионера табуреткой и облил кипятком: татарстанца приговорили к 5 годам колонии
За 8 месяцев 2019 года жители Чувашии потратили 34,8 миллиарда рублей на платные услуги
Чувашия возьмет в кредит 4,5 миллиарда рублей
В Казани наградили победителей конкурса "Автобабаи"
1 октября в Казанский зоопарк будут бесплатно впускать пенсионеров
8 миллионов рублей заставила татарстанская прокуратура заплатить ООО «Джукетау» своим работникам
У жительницы Марий Эл, задолжавшей 3 миллиона рублей, прямо на дороге арестовали джип HUMMER H2