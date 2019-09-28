СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-28T16:51:36+03:00

А также на бобра и рысь

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1 октября в Татарстане открывается сезон охоты на косуль и лосей всех возрастных групп. Продлится он до 31 декабря этого года. Также 1 октября охота открывается на ондатру, водяную полёвку, бобра и рысь.

Позже в республике можно будет охотиться и на зайца русака, сроки добычи которого обозначены с 15-го октября по 10 января следующего года. Также с 15 октября и по 29 февраля будет разрешена охота на норку и куницу, сообщили в пресс-службе госкомитета по биоресурсам Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU