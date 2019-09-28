2019-09-28T16:51:36+03:00
Общество

1 октября в Татарстане открывается сезон охоты на косуль и лосей

А также на бобра и рысь
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба госкомитета по биоресурсам Татарстана.Фото: пресс-служба госкомитета по биоресурсам Татарстана.
Изменить размер текста:

1 октября в Татарстане открывается сезон охоты на косуль и лосей всех возрастных групп. Продлится он до 31 декабря этого года. Также 1 октября охота открывается на ондатру, водяную полёвку, бобра и рысь.

Позже в республике можно будет охотиться и на зайца русака, сроки добычи которого обозначены с 15-го октября по 10 января следующего года. Также с 15 октября и по 29 февраля будет разрешена охота на норку и куницу, сообщили в пресс-службе госкомитета по биоресурсам Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодёжка «Рубина» обыграла сверстников из «Уфы»
В центре Казани прошли массовые хоровод и чаепитие
«Ростелеком» предложил финалистам конкурса «Цифровой прорыв» разработать проекты для умных городов
Четыре волейболиста казанского «Зенита» в составе сборной России на Кубок мира
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Казани
29 сентября «Ак Барс» проведет спортивный праздник для дошколят
В Татарстане в аварии с «Камазом» погибли два человека
Программа капремонта жилых домов в Татарстане выполнена на 94%
В Казани из-за аварии иномарка заехала на стройку
Тренер «Ак Барса» перед матчем с «Куньлунь Ред Стар»: Мы планируем ввести двух свежих игроков
"Все работы идут строго по графику": Масштабное отключение воды в Казани началось без срывов
Тепло подали в 64% домов Ульяновска
Защитника "Рубина" вызвали в молодежную сборную России
В Казани завершается "Неделя безопасности"
Избил пенсионера табуреткой и облил кипятком: татарстанца приговорили к 5 годам колонии
За 8 месяцев 2019 года жители Чувашии потратили 34,8 миллиарда рублей на платные услуги
Чувашия возьмет в кредит 4,5 миллиарда рублей
В Казани наградили победителей конкурса "Автобабаи"
1 октября в Казанский зоопарк будут бесплатно впускать пенсионеров
8 миллионов рублей заставила татарстанская прокуратура заплатить ООО «Джукетау» своим работникам
У жительницы Марий Эл, задолжавшей 3 миллиона рублей, прямо на дороге арестовали джип HUMMER H2