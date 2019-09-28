2019-09-28T12:05:29+03:00
Происшествия

В Казани из-за аварии иномарка заехала на стройку

Видео с места происшествия появилось в соцсетях [видео]
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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В Казани возле торгового центра «Мега» произошла авария с двумя иномарками. Видео с места произшествия пользователи опубликовали в соцсетях.

Авария в Казани возле стройки.Видео: соцсети.

На кадрах видно, что оба автомобиля серьёзно пострадали, причем один из них от столкновения заехал на расположенную рядом стройку. Кроме того, на кадрах видно мужчину, оказавшегося прямо на проезжой части. Ему оказывали первую помощь. Также на месте работали сотрудники ГИБДД, причины ДТП устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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