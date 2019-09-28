В Татарстане в аварии с «Камазом» погибли два человека

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-28T14:32:38+03:00

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Накануне в восемь часов на 8 километре автодороги Нурлаты – Акзигитово произошла авария. 55-летний водитель автомобиля «Киа» ехал со стороны села Нурлаты в направлении деревни Акзегитово. Нарушив ПДД, он не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся с трактором «Камаз».

От столкновения легковушку откинуло на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с ехавшим во встречном направлении уже автомобилем «Камаз».

В результате аварии водитель «Киа» и его 59-летний пассажир скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU