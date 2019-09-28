2019-09-28T14:32:38+03:00
Происшествия

В Татарстане в аварии с «Камазом» погибли два человека

ДТП произошло на автодороге Нурлаты - Акзигитово
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МВД Татарстана.Фото: пресс-служба МВД Татарстана.
Изменить размер текста:

Накануне в восемь часов на 8 километре автодороги Нурлаты – Акзигитово произошла авария. 55-летний водитель автомобиля «Киа» ехал со стороны села Нурлаты в направлении деревни Акзегитово. Нарушив ПДД, он не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся с трактором «Камаз».

От столкновения легковушку откинуло на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с ехавшим во встречном направлении уже автомобилем «Камаз».

В результате аварии водитель «Киа» и его 59-летний пассажир скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Казани
29 сентября «Ак Барс» проведет спортивный праздник для дошколят
Программа капремонта жилых домов в Татарстане выполнена на 94%
В Казани из-за аварии иномарка заехала на стройку
Тренер «Ак Барса» перед матчем с «Куньлунь Ред Стар»: Мы планируем ввести двух свежих игроков
"Все работы идут строго по графику": Масштабное отключение воды в Казани началось без срывов
Тепло подали в 64% домов Ульяновска
Защитника "Рубина" вызвали в молодежную сборную России
В Казани завершается "Неделя безопасности"
Избил пенсионера табуреткой и облил кипятком: татарстанца приговорили к 5 годам колонии
За 8 месяцев 2019 года жители Чувашии потратили 34,8 миллиарда рублей на платные услуги
Чувашия возьмет в кредит 4,5 миллиарда рублей
В Казани наградили победителей конкурса "Автобабаи"
1 октября в Казанский зоопарк будут бесплатно впускать пенсионеров
8 миллионов рублей заставила татарстанская прокуратура заплатить ООО «Джукетау» своим работникам
У жительницы Марий Эл, задолжавшей 3 миллиона рублей, прямо на дороге арестовали джип HUMMER H2