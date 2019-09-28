Программа капремонта жилых домов в Татарстане выполнена на 94%

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-28T13:06:05+03:00

На ряде объектов есть задержка, но незначительная. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Изменить размер текста: A A

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 94%. Всего в 2019 году планируется обновить 942 жилых объекта в 42 муниципальных образованиях. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Ирек Файзуллин отметил, что в республике имеется 12 многоквартирных домов (Казань - 10 и Пестречинский район – 2), в которых зафиксировано отставание от графика производства работ более чем на 20%.

Министр доложил, что в рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019 годах запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6130 мест, в том числе 3110 ясельных. На сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 24 объекта. По остальным объектам работы продолжаются.

По программе капитального ремонта объектов образования завершена модернизация всех 29 общеобразовательных организаций и 9 коррекционных школ. Также выполнен ремонт 91 дошкольного учреждения из 112. В 21 детском саду работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU