"Все работы идут строго по графику": Масштабное отключение воды в Казани началось без срывов

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-28T11:01:16+03:00

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Минувшим вечером, примерно в 22:00 в Казани начался внеплановый ремонт узловой запорной арматуры на Волжском водозаборе. В первую очередь была закрыта задвижка диаметром 1200 мм, началось отключение 1-й, 2-й, 3-й и 4-й очередей Волжского водозабора. В 22:30 началось опорожнение водоводов – спуск воды в сетях, который продлился до 5:00 28 сентября.

С 5 утра началось производство работ, связанных с демонтажем неисправной задвижки диаметром 1000 мм: резка крепежа, демонтаж крышек, резка корпуса. В 8:30 работники «Водоканал» приступили непосредственно к демонтажу задвижки 1969 года, в корпусе которой была обнаружена трещина.

На данный момент все работы идут строго по графику, без срывов, сообщили в МУП «Водоканал».

Напомним, что в связи с ремонтными работами на 30 часов было отключено водоснабжение в части домов Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Сегодня с 6.00 до 23.00 будут курсировать цистерны-автовозки с водой. Планируется, что водоснабжение восстановят утром 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU