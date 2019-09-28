Защитника "Рубина" вызвали в молодежную сборную России

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-28T10:07:07+03:00

Данил Степанов может сыграть с командами Эстонии и Польши

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Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи Чемпионата Европы-2021 с Польшей, который состоится 11 октября в Екатеринбурге, и Эстонией (15 октября, Пярну).

Всего в список вошли 23 футболиста. В их числе нашлось место и представителю "Рубина". Речь идет о защитнике Даниле Степанове.

Команда соберется 6 октября на базе в Новогорске, а 9-го отправится в Екатеринбург. На следующий день после игры с Польшей, 12 октября, россияне вылетят в Таллин.

Напомним, что россияне попали в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. В первом матче команда Михаила Галактионова обыграла Сербию (1:0), а затем на выезде сыграла вничью 0:0 с Болгарией. В обеих встречах принимал участие Данил Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU