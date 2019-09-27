В Казани завершается "Неделя безопасности"

27 Сент. 20:20 2019-09-27T20:20:38+03:00

Сотрудники Госавтоинспекции проводили лекции и занятия в детсадах, школах и других учебных заведениях

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С 23 по 27 сентября сотрудники Госавтоинспекции Казани провели комплекс профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий в рамках «Недели безопасности дорожного движения».

- И это неслучайно, ведь только с начала учебного года на дорогах Казани были зарегистрированы 15 ДТП, в которых различные травмы получили 17 юных участников дорожного движения, - сообщил начальник ГИБДД УМВД Казани Игорь Новиков.

В рамках мероприятий сотрудники Госавтоинспекции провели в детсадах и школах тематические мероприятия, которые напомнили про правила поведения на дороге, показали обучающие фильмы и провели познавательные конкурсы с элементами повторения ПДД.

- Ежедневно на последнем уроке педагоги проводят "минутки безопасности", во время которых детям напомнят о необходимости соблюдения Правил дорожного движения с учетом погодных условий и особенностей улично-дорожной сети, - уточнил Игорь Новиков. - В школах и детсадах проводят контроль за использованием детьми и подростками световозвращающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU