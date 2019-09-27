В Марий Эл брата и сестру будут судить за обман иностранцев на 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-27T17:26:39+03:00

Начинал переписку на сайтах знакомств брат, а после в дело вступала его сестра. Фото: Евгения ГУСЕВА

Утверждается, что парочка действовала через сайты знакомств

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27-летнюю жительницу Йошкар-Олы и ее 29-летнего брата обвиняют в крупном мошенничестве.

Как следует из материалов уголовного дела, последний привлек родственницу к обману иностранцев через сайты знакомств.

Начинал переписку брат. Зарегистрировавшись под женскими именами, он искал в Сети русскоязычных иностранцев. Когда же дело доходило уже до телефонных разговоров, в дело вступала сестра.

Она под различными предлогами просила заграничных ухажеров прислать ей деньги. Получив которые, злоумышленники прекращали переписку. Таким образом, как полагают следователи, с декабря 2015 года и по март 2017-го брат с сестрой обманули 6 граждан Литвы на сумму около 900 тысяч рублей.

- Расследование данного уголовного дела завершено, все материалы направлены на рассмотрение в суд, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU