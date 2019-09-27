В Чувашии хотят ежегодно страховать чиновников почти на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-27T17:46:37+03:00

Деньги на это предлагают выделить из местного бюджета. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в октябре на сессии Госсовета республики

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10 октября на очередной сессии Госсовета Чувашии будет рассмотрен законопроект «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Чувашской Республики». Его текст уже опубликован на сайте совещательного органа региона.

Если закон будет принят, то на ежегодное страхование чиновников из бюджета Чувашии будет выделяться 1,9 миллиона рублей. И оно будет действовать на весь период их службы. Выплаты они будут получать в четырех случаях:

1. смерти в период прохождения гражданской службы, а также в течение одного года после увольнения вследствие увечья или заболевания, полученных ранее на службе;

2. установлении инвалидности в период прохождения гражданской службы, а также в течение одного года после увольнения вследствие увечья или заболевания, полученных ранее на службе;

3. получении в период прохождения гражданской службы увечья;

4. получении заболевания, явившегося основанием для расторжения служебного контракта по инициативе работодателя с освобождением от должности и увольнением по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением и не связанного с установлением инвалидности.

Так, в случае смерти семья чиновника получит 75 его окладов, инвалиду I группы выплатят – 50 окладов, инвалиду II группы – 35 окладов, инвалиду III группы – 30 окладов. В случае тяжелого увечья страховка составляет 20 окладов, легкого увечья – 5 окладов, получения заболевания, явившегося основанием для расторжения контракта – 25 окладов.

ИСТОЧНИК KP.RU