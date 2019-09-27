2019-09-27T17:46:37+03:00
Экономика

В Чувашии хотят ежегодно страховать чиновников почти на 2 миллиона рублей

Деньги на это предлагают выделить из местного бюджета. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в октябре на сессии Госсовета республики
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

10 октября на очередной сессии Госсовета Чувашии будет рассмотрен законопроект «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Чувашской Республики». Его текст уже опубликован на сайте совещательного органа региона.

Если закон будет принят, то на ежегодное страхование чиновников из бюджета Чувашии будет выделяться 1,9 миллиона рублей. И оно будет действовать на весь период их службы. Выплаты они будут получать в четырех случаях:

1. смерти в период прохождения гражданской службы, а также в течение одного года после увольнения вследствие увечья или заболевания, полученных ранее на службе;

2. установлении инвалидности в период прохождения гражданской службы, а также в течение одного года после увольнения вследствие увечья или заболевания, полученных ранее на службе;

3. получении в период прохождения гражданской службы увечья;

4. получении заболевания, явившегося основанием для расторжения служебного контракта по инициативе работодателя с освобождением от должности и увольнением по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением и не связанного с установлением инвалидности.

Так, в случае смерти семья чиновника получит 75 его окладов, инвалиду I группы выплатят – 50 окладов, инвалиду II группы – 35 окладов, инвалиду III группы – 30 окладов. В случае тяжелого увечья страховка составляет 20 окладов, легкого увечья – 5 окладов, получения заболевания, явившегося основанием для расторжения контракта – 25 окладов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избил пенсионера табуреткой и облил кипятком: татарстанца приговорили к 5 годам колонии
За 8 месяцев 2019 года жители Чувашии потратили 34,8 миллиарда рублей на платные услуги
Чувашия возьмет в кредит 4,5 миллиарда рублей
В Казани наградили победителей конкурса "Автобабаи"
1 октября в Казанский зоопарк будут бесплатно впускать пенсионеров
8 миллионов рублей заставила татарстанская прокуратура заплатить ООО «Джукетау» своим работникам
У жительницы Марий Эл, задолжавшей 3 миллиона рублей, прямо на дороге арестовали джип HUMMER H2
В Марий Эл брата и сестру будут судить за обман иностранцев на 900 тысяч рублей
Bentley и Rolls-Royce: в России жители Казани больше других интересуются дорогими авто
Мобильная библиотека МТС стала доступна для всех
В Набережных Челнах только спасатели смогли вытащить упавшего в погреб мужчину
Татарстанцев стали чаще кусать животные - 8 300 обращений за 2019 год
В Татарстане временно изменилось расписание электрички «Албаба-Казань»
27 сентября в Казани из-за массового отключения воды закроются около 500 кафе и ресторанов
30 сентября Казань примет первенство мира по бадминтону до 19 лет
«Отношение к людям, как к скотине!»: жители Авиастроительного района Казани жалуются на неожиданное отключение воды
Выпрыгнул из окна туалета в наручниках: жителя Чувашии, совершившего побег, грабеж и разбой, приговорили к колонии строгого режима
1 октября МЧС Татарстана перехватит вещание ряда телеканалов и радиостанций
В Уфе на бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС из Казани привезли «космический» чак-чак
За 8 месяцев 2019 года в Татарстане зарегистрировано 14 случаев бешенства у животных
Казанский «Ак Барс» представил свою новую «нефтяную» форму
В Чебоксарах боксера будут судить за убийство и расчленение тела
В Казани выгоднее взять квартиру в ипотеку, чем снимать ее
В Йошкар-Оле неизвестные подожгли припаркованную у магазина иномарку
Власти Набережных Челнов заплатят почти 800 тысяч рублей за снос здания на Цветочном бульваре
В Чебоксарах неизвестные подожгли подъезд дома