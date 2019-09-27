Bentley и Rolls-Royce: в России жители Казани больше других интересуются дорогими авто
Казань взяла «серебро» в рейтинге городов России с высоким спросом на дорогие авто. Столица Татарстана уступила первое место Санкт-Петербургу. Соответствующее исследование провел «АВИЛОН».
Выяснилось, что 13% жителей Казани интересуются машинами стоимостью от 6 миллионов рублей. При этом свое предпочтение горожане отдают таким маркам, как Bentley и Rolls-Royce. Заявляется, что причина того – мощность двигателя и эксклюзивный интерьер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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