Bentley и Rolls-Royce: в России жители Казани больше других интересуются дорогими авто

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-27T17:03:16+03:00

В этом столица Татарстана уступает лишь Санкт-Петербургу

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Казань взяла «серебро» в рейтинге городов России с высоким спросом на дорогие авто. Столица Татарстана уступила первое место Санкт-Петербургу. Соответствующее исследование провел «АВИЛОН».

Выяснилось, что 13% жителей Казани интересуются машинами стоимостью от 6 миллионов рублей. При этом свое предпочтение горожане отдают таким маркам, как Bentley и Rolls-Royce. Заявляется, что причина того – мощность двигателя и эксклюзивный интерьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU