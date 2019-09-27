Чувашия возьмет в кредит 4,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 19:27 2019-09-27T19:27:20+03:00

А за его обслуживание республика заплатит 690 миллионов

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На сайте госзакупок Министерство финансов Чувашии разместило два тендера на выдачу республике кредитов на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. Возвратить деньги с процентами регион планирует не позже 20 декабря 2021 года.

Согласно техническим заданиям тендеров, за обслуживание двух кредитов Чувашия отдаст порядка 690 миллионов рублей, так как займы берутся под 7,667%.

Оба кредитора будут выявлены посредством аукциона 17 октября.

Напомним, мэрия Чебоксар также собирается брать кредит, но на меньшую - почти 660 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU