Чувашия возьмет в кредит 4,5 миллиарда рублей
А за его обслуживание республика заплатит 690 миллионов
Займы берутся под 7,667%Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На сайте госзакупок Министерство финансов Чувашии разместило два тендера на выдачу республике кредитов на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. Возвратить деньги с процентами регион планирует не позже 20 декабря 2021 года.
Согласно техническим заданиям тендеров, за обслуживание двух кредитов Чувашия отдаст порядка 690 миллионов рублей, так как займы берутся под 7,667%.
Оба кредитора будут выявлены посредством аукциона 17 октября.
Напомним, мэрия Чебоксар также собирается брать кредит, но на меньшую - почти 660 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU