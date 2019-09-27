27 сентября в Казани из-за массового отключения воды закроются около 500 кафе и ресторанов

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-27T15:32:02+03:00

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В эту пятницу, 27 сентября, в четырех районах Казани массово отключат воду. Не обойдет стороной это и заведения общественного питания. Так, около 500 кафе и ресторанов вынуждены будут приостановить работу на выходные, сообщает РБК. Ущерб, который понесут казанские рестораторы даже представить сложно.

Но поделать с этим они ничего не могут - по санитарным нормам точкам общепита запрещено работать при отсутствии воды.

Напомним, 27 сентября в 22.00 в домах Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов отключат воду в связи с масштабным ремонтом на Волжском водозаборе. По всем заверениям это не должно отразиться на отоплении домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU