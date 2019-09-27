Избил пенсионера табуреткой и облил кипятком: татарстанца приговорили к 5 годам колонии

27 Сент. 20:05 2019-09-27T20:05:22+03:00

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46-летний житель Арского района обворовал и жестоко избил пенсионера. Как было доказано в суде, 7 апреля текущего года фигурант этого уголовного дела гостил у своего знакомого в Арске.

Вместе с ними выпивал и 61-летний пенсионер. Именно с ним у первого гостя и произошел пьяный конфликт. В ходе которого мужчина несколько раз ударил своего более старшего оппонента деревянной табуреткой по голове, а после облил кипятком из кружки. В результате потерпевшему были причинены травмы опасные для жизни.

- Как выяснилось, ранее злоумышленник похитил у пенсионера мобильный телефон. Подсудимый свою вину полностью признал. В итоге его приговорили к 5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU