1 октября в Казанский зоопарк будут бесплатно впускать пенсионеров
Это будет сделано в честь Дня пожилого человека-2019
На входе в зоопарк нужно предъявить кассиру свое пенсионное удостоверение.Фото: Валерий ШАХОВ
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В честь Дня пожилого человека-2019 – 1 октября, в Казанском зоопарке проведут благотворительную акцию. В течение всего дня - с 8.30 до 17.00, вход для пенсионеров будет бесплатным.
Для этого пришедшим на входе в зоопарк нужно предъявить кассиру свое пенсионное удостоверение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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