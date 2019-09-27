1 октября в Казанский зоопарк будут бесплатно впускать пенсионеров

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-27T18:43:21+03:00

На входе в зоопарк нужно предъявить кассиру свое пенсионное удостоверение. Фото: Валерий ШАХОВ

Это будет сделано в честь Дня пожилого человека-2019

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В честь Дня пожилого человека-2019 – 1 октября, в Казанском зоопарке проведут благотворительную акцию. В течение всего дня - с 8.30 до 17.00, вход для пенсионеров будет бесплатным.

Для этого пришедшим на входе в зоопарк нужно предъявить кассиру свое пенсионное удостоверение.

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ИСТОЧНИК KP.RU