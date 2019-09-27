Выпрыгнул из окна туалета в наручниках: жителя Чувашии, совершившего побег, грабеж и разбой, приговорили к колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 14:05 2019-09-27T14:05:35+03:00

Отмечается, что он до этого уже 7 раз привлекался к уголовной ответственности. В колониях мужчина провел более 13 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Нанесение побоев, грабеж, разбой и побег из-под стражи – виновным в этом был признан 41-летний житель города Шумерля.

Как было доказано в суде, вечером 18 апреля текущего года ранее уже привлеченный к административной ответственности за побои, мужчина у себя дома выпивал со своим 27-летним приятелем. Во время застолья хозяин для начала ударил гостя кулаком в глаз, а наутро забрал у него планшет.

Также угрожая потерпевшему двумя ножами, осужденный заставил того отдать ему всю наличность – 100 рублей. По этим фактам было возбуждено уголовное дело, а мужчину заключили под стражу, из-под которой он потом сбежал.

8 мая мужчина находился на лечении в городской больнице, где его стерег конвой. Однако, несмотря на это и на то, что его заковали в наручники, осужденный совершил побег, выпрыгнув из окна туалета на втором этаже медучреждения.

Правда, долго на свободе он не пробыл. Беглеца нашли и задержали в тот же день – он прятался на чердаке одного из жилых домов.

- В итоге суд приговорил мужчину к 3 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Отмечается, что осужденный до этого уже 7 раз привлекался к уголовной ответственности. В колониях он провел более 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU