30 сентября Казань примет первенство мира по бадминтону до 19 лет
В Казани пройдет первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. Соревнования продлятся в Центре гимнастики с 30 сентября по 5 октября.
В первенстве примут участие порядка 400 спортсменов из 43 стран. С 30 сентября по 2 октября соревнования пройдут с 8.30 до 22.30, 3 и 4 октября – с 9.00 до 21.00, начало финальных встреч запланировано на 13.00 5 октября.
Вход на турнир свободный для всех желающих, сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана.
Ранее в Казани уже проходили международные соревнования по бадминтону, среди которых чемпионат Европы -2014, чемпионат Европы среди мужских и женских команд и первенство Европы среди юниоров до 15 лет в 2016 и 2018 годах соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU