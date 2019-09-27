2019-09-27T15:02:19+03:00
Спорт

30 сентября Казань примет первенство мира по бадминтону до 19 лет

В нем примут участие 400 спортсменов из 43 стран
Наиля ГАЛИМОВА
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Ранее в Казани уже проходили международные соревнования по бадминтону.Ранее в Казани уже проходили международные соревнования по бадминтону.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Казани пройдет первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет. Соревнования продлятся в Центре гимнастики с 30 сентября по 5 октября.

В первенстве примут участие порядка 400 спортсменов из 43 стран. С 30 сентября по 2 октября соревнования пройдут с 8.30 до 22.30, 3 и 4 октября – с 9.00 до 21.00, начало финальных встреч запланировано на 13.00 5 октября.

Вход на турнир свободный для всех желающих, сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана.

Ранее в Казани уже проходили международные соревнования по бадминтону, среди которых чемпионат Европы -2014, чемпионат Европы среди мужских и женских команд и первенство Европы среди юниоров до 15 лет в 2016 и 2018 годах соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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