2019-09-27T13:49:42+03:00
Общество

1 октября МЧС Татарстана перехватит вещание ряда телеканалов и радиостанций

В республике будут проверять систему оповещения об опасности населению
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В целях поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях в Татарстане будет проведена комплексная проверка.

Так, 1 октября (вторник) в течение дня МЧС республики перехватит вещание ряда телеканалов и радиостанций для трансляции сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан! Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан!».

Кроме того, с 9.00 до 9.30 в трамваях и троллейбусах проверят систему информирования населения «ПТV-ТРИОН» - на мониторах запустят специальный видеоролик.

После, с 9.30 до 10.30 в Казани запустят 18 установок систем оповещения «ИДИС», пять в Верхнеуслонском районе.

В этот же период времени в столице Татарстана, а также во всех его районах сработают установки систем речевого оповещения РСУ-600 и РСУ-300. Текст сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».

Кроме того, с 9.30 до 10.30 в автоматическом режиме будут запущены локальные системы оповещения на крупных опасно-производственных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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