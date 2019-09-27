1 октября МЧС Татарстана перехватит вещание ряда телеканалов и радиостанций
В целях поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях в Татарстане будет проведена комплексная проверка.
Так, 1 октября (вторник) в течение дня МЧС республики перехватит вещание ряда телеканалов и радиостанций для трансляции сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан! Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан!».
Кроме того, с 9.00 до 9.30 в трамваях и троллейбусах проверят систему информирования населения «ПТV-ТРИОН» - на мониторах запустят специальный видеоролик.
После, с 9.30 до 10.30 в Казани запустят 18 установок систем оповещения «ИДИС», пять в Верхнеуслонском районе.
В этот же период времени в столице Татарстана, а также во всех его районах сработают установки систем речевого оповещения РСУ-600 и РСУ-300. Текст сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».
Кроме того, с 9.30 до 10.30 в автоматическом режиме будут запущены локальные системы оповещения на крупных опасно-производственных объектах.
ИСТОЧНИК KP.RU