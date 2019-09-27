Татарстанцев стали чаще кусать животные - 8 300 обращений за 2019 год

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-27T16:09:20+03:00

С начала года в республике было зафиксировано 14 случаев бешенства у животных Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это на 2,4% больше, чем в прошлом аналогичном периоде

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С января по август 2019 года более 8 300 жителей Татарстана обратились за медицинской помощью после укусов животных. Это на 2,4% больше, чем было в прошлом аналогичном периоде.

Напомним, что за 8 месяцев с начала этого года в республике также было зафиксировано 14 случаев бешенства у животных. В Приволжском федеральном округе же было зарегистрировано 197 случаев. Татарстан по этому показателю находится на пятом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU