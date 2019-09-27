Татарстанцев стали чаще кусать животные - 8 300 обращений за 2019 год
Это на 2,4% больше, чем в прошлом аналогичном периоде
С начала года в республике было зафиксировано 14 случаев бешенства у животныхФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:
С января по август 2019 года более 8 300 жителей Татарстана обратились за медицинской помощью после укусов животных. Это на 2,4% больше, чем было в прошлом аналогичном периоде.
Напомним, что за 8 месяцев с начала этого года в республике также было зафиксировано 14 случаев бешенства у животных. В Приволжском федеральном округе же было зарегистрировано 197 случаев. Татарстан по этому показателю находится на пятом месте.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU