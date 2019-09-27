За 8 месяцев 2019 года жители Чувашии потратили 34,8 миллиарда рублей на платные услуги

СЕГОДНЯ 19:44 2019-09-27T19:44:00+03:00

По сравнению с прошлым годом, в Чувашии выросли расходы людей на гостиничные услуги, туризм, культуру и образование Фото: Олег ЗОЛОТО

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За период с января по август текущего года жители Чувашии заплатили порядка 34,8 миллиарда рублей на платные услуги. 64,8% от этой суммы составили траты на коммуналку, быт, транспорт и телекоммуникацию. Об этом сообщает Чувашстат.

Отметим, что в текущем году жители республики потратили на платные услуги на 0,2% меньше средств, чем за прошлый аналогичный период. Однако в этот раз выросли расходы людей на гостиничные услуги (+16%), туризм (+11%), а также культуру и образование (+5%). А вот к юридическим услугам они стали прибегать меньше (-5%).

ИСТОЧНИК KP.RU