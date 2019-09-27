2019-09-27T12:31:27+03:00
Происшествия

В Чебоксарах боксера будут судить за убийство и расчленение тела

Кроме того, он обвиняется в нападении на следователя [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Бывший спортсмен дожидается суда, находясь под стражей.Бывший спортсмен дожидается суда, находясь под стражей.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В столице Чувашии завершено расследование уголовного дела местного боксера. 24-летнего парня обвиняют в убийстве и нападении на следователя.

По версии последнего, вечером 14 июня прошлого года фигурант дела выпивал в кафе в Восточном поселке Чебоксар с 51-летним горожанином.

Выйдя из заведения, они отправились пешком на дачу к другому своему знакомому. По дороге между собутыльниками вспыхнула пьяная ссора. В результате которой молодой боксер избил своего более старшего оппонента. Да так, что тот потерял сознание – все удары пришлись точно в голову.

Тогда парень на руках донес избитого им до своей квартиры, расположенной в том же поселке. Там мужчина очнулся и начал выставлять боксеру претензии, за что был опять избит. Но в этот раз молодой человек этим не ограничился. Он задушил гостя, а после расчленил его тело и сложил части в мешки.

Следующей ночью он вынес их в ближайшую лесопосадку, вырыл яму, бросил туда мешки и развел сверху костер.

На боксера следователи вышли, когда поступило сообщение об исчезновении его собутыльника. В итоге парень показал примерное место, где скрыл останки тела. Боксера отправили под стражу.

Фото: СУ СКР Чувашии

Фото: СУ СКР Чувашии

А когда его через несколько дней доставили в кабинет к следователю. То молодой человек, как следует из материалов уголовного дела, начал угрожать убийством и ударил правоохранителя рукой по голове.

- Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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