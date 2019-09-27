В Казани выгоднее взять квартиру в ипотеку, чем снимать ее
Стало известно, что в Казани выгоднее взять квартиру в ипотеку, чем снимать ее годами. Так, при кредите на 18 лет, владелец жилья может получить выгоду в размере 380 тысяч рублей. Работает эта система, правда, лишь при стабильном росте цен на недвижимость, что пока, по мнению экспертов, трудно представить в России.
Например, по исследованиям компании «Рoсбанк Дoм», средняя стоимость однокомнатной квартиры в Казани на данный момент составляет около 3,1 миллиона рублей. А аренда в месяц стоит примерно 16 тысяч рублей.
Эксперты провели соответствующее исследование и в других городах России. Как итог: только в Москве выгоднее снимать квартиру, чем брать ее в ипотеку.
ИСТОЧНИК KP.RU