В Йошкар-Оле неизвестные подожгли припаркованную у магазина иномарку
Вечером в четверг, 26 сентября, в Йошкар-Оле на улице Суворова неизвестные подожгли автомобиль Ford Focus. Хозяин иномарки припарковал ее у мебельного магазина.
О возгорании в пожарную охрану сообщили очевидцы. Они же, вооружившись огнетушителями, самостоятельно пытались сбить пламя.
- К месту вызова было направлено 1 отделение 2 пожарно-спасательной части. Возгорание было оперативно ликвидировано. Автомобиль получил внешние повреждения, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.
Причиной пожара стал поджог. Виновное лицо еще предстоит установить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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