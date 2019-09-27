2019-09-27T11:47:59+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле неизвестные подожгли припаркованную у магазина иномарку

Очевидцы, вооружившись огнетушителями, самостоятельно пытались сбить пламя
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Марий ЭлФото: пресс-служба МЧС Марий Эл
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Вечером в четверг, 26 сентября, в Йошкар-Оле на улице Суворова неизвестные подожгли автомобиль Ford Focus. Хозяин иномарки припарковал ее у мебельного магазина.

О возгорании в пожарную охрану сообщили очевидцы. Они же, вооружившись огнетушителями, самостоятельно пытались сбить пламя.

- К месту вызова было направлено 1 отделение 2 пожарно-спасательной части. Возгорание было оперативно ликвидировано. Автомобиль получил внешние повреждения, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.

Причиной пожара стал поджог. Виновное лицо еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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