Власти Набережных Челнов заплатят почти 800 тысяч рублей за снос здания на Цветочном бульваре

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-27T11:34:40+03:00

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Администрация Набережных Челнов готова заплатить 799,9 тысяч рублей из бюджета города за снос здания на Цветочном бульваре. Сейчас идет поиск исполнителя тендера, который уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет сначала огородить постройку, отключить ее от сетей, обеспечить безопасность сноса и предупредить о нем местные органы власти. После здание планируется сам демонтаж объекта.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона 7 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU